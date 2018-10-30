Suudi Arabistan bir Endonezya vatandaşını idam etti

Bir sivil tolum kuruluşu olan Göçmen Dayanışması’nın yazılı açıklamasında, “29 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan, Tuty Tursilawaty adlı bir Endonezya vatandaşını idam etti.

Suudi Arabistan’daki Endonezya konsolosluğu, kendilerine konu ile ilgili bilgilendirme yapılmadığını duyurdu. Bu olayı lanetliyoruz ve Endonezya hükümetini Suudi Arabistan’ın insan hakları ihlallerine devam etmesi ve uluslararası diplomasi kurallarını hiçe saymaya devam etmesi durumunda diplomatik önlemler almaya çağırıyoruz” denildi.