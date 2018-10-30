Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan bir Endonezya vatandaşını idam etti

Göçmen Dayanışması, Suudi Arabistan’ın Tuty Tursilawaty adlı bir Endonezya vatandaşını idam ettiğini duyurdu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bir sivil tolum kuruluşu olan Göçmen Dayanışması’nın yazılı açıklamasında, “29 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan, Tuty Tursilawaty adlı bir Endonezya vatandaşını idam etti.

Suudi Arabistan’daki Endonezya konsolosluğu, kendilerine konu ile ilgili bilgilendirme yapılmadığını duyurdu. Bu olayı lanetliyoruz ve Endonezya hükümetini Suudi Arabistan’ın insan hakları ihlallerine devam etmesi ve uluslararası diplomasi kurallarını hiçe saymaya devam etmesi durumunda diplomatik önlemler almaya çağırıyoruz” denildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Boğaziçi Film Festivali devam ediyor

Boğaziçi Film Festivali devam ediyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA