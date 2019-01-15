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Suudi Arabistan, BMGK'ya, İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinin durması için harekete geçme çağrısı yaptI

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinin durması için harekete geçme çağrısında bulundu.

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu'nun Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığındaki haftalık toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada Filistinlilerin, işgalci İsrail makamlarının, gerginliği artırıcı uygulamalarına maruz kaldığı, Yahudi yerleşim birimleri inşa faaliyetlerinin sürdüğü ve Filistinlilere ait arazilerin ele geçirilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, BMGK'ya İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinin durması için sorumluluğunu üstlenme ve harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Haaretz gazetesinde geçen hafta yer alan haberde, Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin güney kesimindeki Efrat Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesi için İsrail hükümetinin geçen ay İskan Bakanlığına bin 200 dönüm arazi tahsis ettiği belirtilmişti.

Genişletme projesi kapsamında Efrat Yahudi yerleşim birimi bünyesinde oluşturulacak yeni mahallenin Gush Etzion Yahudi yerleşim birimine bağlanacağı, böylece Beytullahim'in güney kesiminin tamamen yerleşim birimleriyle kuşatılacağı ifade edilmişti.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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