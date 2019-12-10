Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Emir Al Sani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bugün başlaması beklenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılacak heyete başkanlık etmek üzere Başbakan Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'yi görevlendirdi.

Diplomatik kaynaklar daha önce Katar Emiri'nin zirveye katılma ihtimalinin zayıf olduğunu ifade etmişti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz 3 Aralık'ta, Katar Emiri Şeyh Temim'i Riyad'da düzenlenecek KİK liderler zirvesine davet etmişti.

- KÖRFEZ KRİZİNDE ÇÖZÜM SİNYALLERİ

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde son dönemde çözüm sinyalleri dikkati çekiyor.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Nasır es-Sabah, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, yakın dönemde Körfez krizine ilişkin istenen çözüme ulaşılacağından ümitli olduklarını, ülkesinin de ara buluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtmişti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise 5 Kasım'da, Körfez krizinin çözülmesi için ülkesinin diyaloğa hazır olduğunu duyurmuştu.

Katar'da gerçekleştirilen 24. Körfez Ulusları Kupası'na Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn milli takımlarının katılması da "Körfez krizinde yumuşamaya gidiliyor" yorumlarını güçlendirmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.