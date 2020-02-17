Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Almanya'dan silah ambargosunu kaldırmasını istedi

AA 17 Şubat 2020 Pazartesi14:47 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 14:47

Ferhan, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, geçen yıl Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırlar düzenlendiğini hatırlatarak, buna rağmen Almanya'nın ülkesine silah satışına izin vermediğini, bunun iki ülke arasındaki iyi ilişkilere uymadığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın zor bir bölgede bulunduğuna dikkati çeken Ferhan, "Bu ekipmanlara kendimizi savunmak için ihtiyaç duyduğumuzu Almanya'nın anlamasını ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Almanya ile Suudi Arabistan'ın stratejik ortak olduğunu belirten Ferhan, "Ancak bu tür ekipmanları alabileceğimiz başka kaynaklar da var. İhtiyacımız olan şeyleri nerede bulursak alacağız." dedi.

Alman hükümeti, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Ekim 2018'de Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya almış ve bu kararı en son Eylül 2019'da, 31 Mart 2020'ye kadar uzatmıştı.

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan koalisyon protokolünde "Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz." maddesi yer alıyor.