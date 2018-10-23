Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı açıklaması: Sorumluların hepsi tutuklanacak
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldüren gazeteci Kaşıkçı ile ilgili açıklamalardan bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, 'Bir daha asla böyle bir şey yaşanmayacak' dedi.
- star.com.tr
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Endonezya'da bir basın konferansında konuşan Cubeyr, Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili olarak "Bir daha asla böyle bir şey yaşanmayacak" dedi. Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili krallığın "kapsamlı bir soruşturma" konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit eden ve soruşturma içinTürkiye'ye bir ekip gönderdiklerini belirten Cubeyr, "Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olan herkes tutuklanacak. Bir daha aynı şeylerin tekrarlanmaması için gerekli bütün adımlar atılacak" ifadelerini kullandı.
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