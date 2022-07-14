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Dünya

Suudi Arabistan duyurdu! Resmen başlıyor

Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından bugün itibarıyla umre ziyaretleri için vize taleplerinin kabul edileceğini açıkladı.

AA14 Temmuz 2022 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yurt dışından Mekke'ye umre ziyareti ve Medine'ye de Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek için tüm ülkelerden başvuruların yapılabileceği belirtildi.

Ülkenin hem içinden hem dışından umre ziyaretlerinin 30 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla yapılacağı aktarılan açıklamada, Suudi Arabistan içinden umre yapmak isteyenlerin online başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

Kovid-19 salgını sebebiyle 2020-2021 yıllarında yurt dışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan, bu yıl hac mevsiminde ülke içinden ve yurt dışından toplam bir milyon ziyaretçi kabul edeceğini açıklamıştı.

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