Prens Selman'dan Çin'in Uygurlu Müslümanlara yönelik politikalarına destek geldi

Ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice katledilen ve henüz cesedine ulaşılamayan Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayet emrini verdiği iddia edilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Batı dünyasından gelen eleştirilerin ardından yeni müttefik arayışlarına başladı.

Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Çin’in başkenti Pekin’e gerçekleştirdiği ziyaretinde, Çin’in Uygurlu Müslümanlara yönelik “yeniden eğitim kamplarını” savundu.

Çin’de Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Yardımcısı Han Cıng ile görüşerek enerji üretimi ve kimya endüstrisi alanlarında bir dizi önemli anlaşma imzalayan Prens Muhammed, Uygurlu Müslümanların “yeniden eğitim merkezi” adı altında gördükleri sistematik işkencelerle ilgili olarak, “Çin, ulusal güvenliği için terörizm ve aşırılaşmaya karşı gerekli tedbirleri alma hakkında sahiptir.” diye konuştu.

1949 yılından bu yana kontrolünde bulunan Doğu Türkistan bölgesinde inşa ettiği kamplarda bir milyondan fazla Uygurlu Müslümanı alıkoyan Çin, dünyaya “yeniden eğitim” ve “meslekî eğitim” adı altında sunduğu kamplarda güçlü bir asimilasyon uyguluyor.

Filistinlilere karşı insan haklarını ihlâl eden İsrail ile yakınlık kuran Veliaht Prens Muhammed bin Selman yönetimindeki Suudi Arabistan’ın dış politikası, tamamen ulusal faydacılığa evrilmiş durumda bulunuyor.

Çin, yüzde 12,1’lik oranla Suudi Arabistan’ın en çok ihracat yaptığı ülke konumunda bulunurken, iki ülke arasında 2018 yılında 63 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdi. Bu rakam 2017 yılında 46 milyar dolar düzeyindeydi.