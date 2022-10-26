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Dünya

Suudi Arabistan: Gelecek 6 yıl Körfez bölgesi için çok iyi olacak

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, gelecek 6 yılın büyüme ve gelir açısından Körfez ülkeleri için çok iyi olacağını söyledi.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 13:58 - Güncelleme:
Suudi Arabistan: Gelecek 6 yıl Körfez bölgesi için çok iyi olacak
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Yatırımın Geleceği Girişimi Konferansı'nda konuşan Cedan, Orta Doğu ülkelerinin gelecekte bazı zorluklarla karşı karşıya kalacağını, Körfez ülkelerinin de onlara yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Körfez ülkelerinin gelecek 6 yıl boyunca büyüme ve gelir açısından kazançlı ülkeler olacağını kaydeden Cedan, "Küresel olarak neler olacağını tahmin etmek zor ancak Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle zor koşullar olacak. İstikrar için daha fazla iş birliği ve sinerji üzerinde çalışmalıyız." dedi.

Ülkelerin karşılaştığı en büyük zorluklardan birinin borç artışı olduğuna dikkati çeken Cedan, "Bölgedeki ülkelere destek sağlamak için uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cedan ayrıca küresel enerji dönüşümünün uzun yıllar devam edeceğini, "belki 30 yıl kadar" süreceğini kaydetti.

6. Yatırımın Geleceği Girişimi Konferansı, dün Riyad'da başlamıştı. Konferansın, yarına kadar sürmesi bekleniyor.

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