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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Suudi Arabistanlı mevkidaşının diyalog çağrısına yanıt

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, komşularıyla müzakereye açık olduğunu ve bölgenin çıkarlarını tesis edecek her türlü girişime katılmaya hazır olduklarını bildirdi.

AA23.01.2020  13:45 - Güncelleme: 23.01.2020  13:45

Zarif, resmi Twitter hesabından Arapça olarak yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan ile müzakerelere dair değerlendirmede bulundu.

Bölgenin çıkarlarını tesis edecek her türlü girişime katılmaya hazır olduklarını ifade eden Zarif, "İran, komşularıyla müzakereye açıktır. Bölge halkına ümidi geri getirecek, kalkınmayı sağlayacak ve istikrara hizmet edecek her adımı memnuniyetle karşılıyoruz." görüşlerini paylaştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, dün yaptığı açıklamada İran ile görüşmeye hazır olduklarını ancak bunun Tahran yönetimine bağlı olduğunu söylemişti. İran'ın şiddete başvurarak bölgesel hedeflerinde daha fazla yol alamayacağını kabul etmesi gerektiğini belirten Bin Ferhan, bunun da ikili diyalog için bir ön şart olabileceğini dile getirmişti.

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