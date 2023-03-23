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Dünya

Suudi Arabistan hakkında Suriye iddiası

Suudi Arabistan'ın İran'ın ardından Suriye ile de yeniden diplomatik ilişki kuracağı iddia edildi.

IHA23 Mart 2023 Perşembe 18:22 - Güncelleme:
Suudi Arabistan hakkında Suriye iddiası
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Suudi Arabistan'ın 7 yıl sonra İran ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından Suriye ile de yeniden diplomatik ilişki kuracağı iddia edildi.

Konuya aşina üç kaynağa dayandırılan haberlerde, Suriye ve Suudi Arabistan'ın 2012'de diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından büyükelçilikleri karşılıklı olarak yeniden açma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Kaynaklar, Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki temasların İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına yönelik anlaşmanın ardından ivme kazandığını ifade ederek, Suriye ve Suudi Arabistan'ın Ramazan Bayramı'ndan sonra büyükelçilikleri karşılıklı olarak yeniden açmaya hazırlandıklarını belirtti.

Anlaşmanın Suudi Arabistan'da üst düzey bir Suriye istihbarat yetkilisi ile yapılan görüşmelerin sonucu yapıldığı aktarıldı. Kaynaklar, üst düzey Suriyeli istihbarat yetkilisinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "günlerce kaldığını" belirterek, söz konusu yetkilinin Suriye İstihbarat Komitesi Başkanı Hussam Louqa olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan ve Suriye ise henüz iddialarla ilgili açıklama yapmadı. Suriye, 2011'de patlak veren iç savaşın ardından Arap Birliği'nden uzaklaştırılmış, birçok körfez ülkesi Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 2018'de Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açmıştı.

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