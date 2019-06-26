Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA düşürdü

Suudi Arabistan haber ajansına (SPA) göre Arap Koalisyon Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerinin Husilerin fırlattığı İHA'yı düşürdüğünü açıkladı.

Haberde, İHA'nın ülkenin güneybatısındaki Asir bölgesine bağlı Hamis Muşayt kentinde çöle düşürüldüğü belirtildi.

Husiler, son dönemde İHA saldırılarıyla Suudi Arabistan için ciddi tehdit oluşturmaya başladı. Geçen hafta Husiler tarafından yapılan açıklamada, Cizan havaalanının Yemen'den gönderilen İHA'larca vurulduğu aktarılmıştı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.