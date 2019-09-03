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Suudi Arabistan Husilerin attığı füzeleri havada imha etti

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan 3 balistik füzeyi havada etkisiz hale getirdi.

  • AA
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Suudi Arabistan'ın Al-Arabiya televizyonunun haberine göre, Suudi Hava Savunma Güçleri, Husilerin attığı 3 balistik füzeyi sınır kenti Necran semalarında imha etti. Haberde başka detay paylaşılmadı.
 
Husiler bugün yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneybatısında bulunan Necran Havaalanı'na balistik füzelerle saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.
 
Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra insansız hava araçlarıyla (İHA) ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
 
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

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