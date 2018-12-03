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Suudi Arabistan ile Cezayir "koordinasyon konseyi" kuruyor

Cezayir ile Suudi Arabistan, iki ülke arasında siyasi, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında iş birliğini güçlendirmek için yüksek koordinasyon konseyi kurulması kararı aldı.

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e giden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya ile bir araya geldi.

Bin Selman-Uyahya görüşmesinde ikili ilişkiler ve bu ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme fırsatı ile bölgesel gelişmeler, ekonomi, ticaret, yatırım, enerji, kültür ve eğitim konuları ele alındı.

Görüşmenin ardından yayınlanan ortak yazılı açıklamada, Veliaht Prens Bin Selman ve Başbakan Uyahya başkanlığında "Suudi Arabistan-Cezayir Yüksek Koordinasyon Konseyi" kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Söz konusu konseyle siyaset, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında iş birliğini güçlendirmenin amaçlandığı ifade edilirken, bu konuda uygun mekanizmayı belirlemek üzere iki ülke dışişleri bakanlarının görevlendirildiği aktarıldı. 

Cezayir ile Suudi Arabistan, 2019 yılından itibaren hizmete girmek üzere çeşitli sektörlerde 5 endüstriyel proje anlaşması imzalamıştı.

Veliaht olarak atanmasının ardından Cezayir'i ilk kez ziyaret eden Muhammed Bin Selman, dün akşam başkentteki Houari Boumediene Havalimanı'nda Başbakan Ahmed Uyahya ve bazı kabine üyeleri tarafından karşılanmıştı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından 22 Kasım'da ilk yurt dışı turuna çıkan Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Tunus, Arjantin ve Moritanya'nın ardından Cezayir'e gelmişti.

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