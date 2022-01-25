Suudi Arabistan ile Irak, elektrik şebekelerini birbirine bağlamak için anlaştı

AA 25 Ocak 2022 Salı 15:57 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 15:59

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, mutabakat zaptı Suudi Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ile Irak Bakanlar Konseyi Genel Sekreteri Hamid el-Gazi'nin katılımıyla imzalandı.

Elektrik bağlantısı mutabakatının Suudi Arabistan-Irak İkili İş Forumu faaliyetleri kapsamında imzalandığı belirtildi.

Suudi Enerji Bakanı bin Selman, Irak ile elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasının elektrik ticareti için bölgesel bir pazar inşasını güçlendireceğini söyledi.

Hamid el-Gazi ise yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile elektrik bağlantısının Irak'ın elektrik ihtiyacını karşılayacağını kaydederek çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ümit ettiğini aktardı.

Suudi Arabistan, büyük bir elektrik enerjisi eksikliğiyle boğuşan Irak'tan önce aralarında Mısır'ın da bulunduğu bölge ülkeleriyle elektrik bağlantısı anlaşması imzalamıştı.

Irak, 19 ila 21 bin megavat arasında elektrik enerjisi üretirken, ülkenin gerçek ihtiyacı 30 bin megavatı aşıyor. Enerji eksikliği Irak'ta sıkça elektrik kesintilerine yol açarken, bu durum Irak halkı tarafından da protesto ediliyor.