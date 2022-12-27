İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2022 Salı / 4 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7131
  • EURO
    19,9311
  • ALTIN
    1086.7
  • BIST100
    5487.26
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan ile Japonya arasında kritik iş birliği! 15 anlaşma imzalandı
Dünya

Suudi Arabistan ile Japonya arasında kritik iş birliği! 15 anlaşma imzalandı

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, ülkesi ile Japonya arasında karşılıklı yatırımların artırılmasını sağlayacak 15 anlaşma imzalandığını belirtti.

AA27 Aralık 2022 Salı 11:19 - Güncelleme:
Suudi Arabistan ile Japonya arasında kritik iş birliği! 15 anlaşma imzalandı
ABONE OL

Bakan Falih, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suudi Arabistan-Japonya Yatırım Forumu sırasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Suudlu Bakan, ülkesi ile Japonya arasında karşılıklı yatırımların artırılmasını ve devamını sağlayacak 15 anlaşma imzalandığını söyledi.

Bu anlaşmaların Japonya hükümetinin stratejik yönelimleri ile uyumlu olan Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu beklentilerini gerçekleştireceğini ifade eden Falih, "Japonya dost ve dünyada öncü bir ülke olması nedeniyle Japonya ile işbirliğimiz 60 yılı aşkın süredir devam ediyor." dedi.

Taraflar arasında imzalanan anlaşmalar "yapay zeka, spor, finans, bankacılık hizmetleri, polyester geri dönüşümü, tarım, gıda, sanayi, imalat, ticaret, enerji, dijitalleşme, akıllı şehirler ve kişiselleştirme" alanlarını kapsıyor.

Suudi Arabistan ile Japonya arasında dün temiz enerji alanında da işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.