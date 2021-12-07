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Dünya

Suudi Arabistan ile Umman arasında 30 milyar dolarlık 13 anlaşma imzalandı

Suudi Arabistan ile Umman arasında 30 milyar dolar değerinde 13 ayrı mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi. Prens Bin Selman'ın, Umman ile başlattığı Körfez turunu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn ve Kuveyt ile sonlandırması bekleniyor.

AA7 Aralık 2021 Salı 12:50 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 13:23
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Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Umman ziyareti kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan'a ait firmalar ile Umman Yatırım Birimi bünyesindeki şirketler 13 mutabakat zaptı imzaladı.

Değerleri 30 milyar dolara ulaşan anlaşmalar; enerji, yenilenebilir enerji, sağlık hizmetleri, ilaç sanayisi, gayrimenkul, turizm, petrokimya, gıda ve ulaşım gibi alanları kapsıyor.

Suudi Arabistan istatistik verilerine göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2020 yılında 10,6 milyar riyala (yaklaşık 2,8 milyar dolar) ulaştı.

Prens Bin Selman'ın, Umman ile başlattığı Körfez turunu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn ve Kuveyt ile sonlandırması bekleniyor.

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