Suudi Arabistan ilk iletişim uydusunu uzaya fırlattı

Suudi Arabistan’ın ilk iletişim uydusunun (SGS-1) Fransız Guyanası'ndaki Kourou Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, iletişim amacıyla uzaya fırlatılan ilk iletişim uydusu ülkedeki yerli istasyonlar tarafından kontrol edilecek. Uydu ayrıca, televizyon, telefon, internet, güvenli askeri iletişim ve hasarlı alanlara iletişimi sağlayacak.

İleri teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin Genel Başkan Yardımcısı Richard Edwards, şirketi ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ilişkiye övgüde bulundu. Edwards, ”Bu uydunun fırlatılması, Kral Abdulaziz Bilim ve Teknoloji şehriyle olan ilişkimizi güçlendirir" dedi.

Geçtiğimiz Nisan ayında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, San Francisco'daki Silikon Vadisi'nde Lockheed Martin'in şirketine yaptığı ziyaret esnasında Suudi Telekom'un ilk uydusunun son parçasını 'Bulutların üzerinde' yazarak imzalamıştı.