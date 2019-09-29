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Suudi Arabistan ilk kez turist vizesi verecek

Suudi Arabistan, hac ve umre ziyaretleri dışında tarihinde ilk kez 49 ülke vatandaşına turist vizesi verileceğini açıkladı.

  • AA
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Başkent Riyad'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Suudi Arabistan Turizm Kurulu Başkanı Ahmed el-Hatip, ülkeyi turizme açmak için 49 ülkeye turist vizesi vermeye başlanacağını belirtti.
 
Vizelerin Suudi Arabistan büyükelçilik ve konsolosluklarının yanında ülke havaalanları ve giriş kapılarından da alınabileceğini kaydeden Hatip, geçerliliğinin veriliş tarihinden itibaren 360 gün ve ülkede kalma süresinin üç ay olacağını, bir yıl boyunca 180 günden fazla olamayacağını söyledi.
 
Hatip, gayrimüslim turistlerin Mekke ve Medine'ye girmeleri, yalnız iseler 18 yaşından küçük turistlerin ülkeye girmeleri ile turist vizesinin tedavi, hac ve umre gibi ziyaretler için kullanılmasının yasak olduğuna dikkati çekti.
 
Hatib, gayri safi milli hasılanın yüzde 3'ünü oluşturan turizm gelirinin oranının 2030'a kadar yüzde 10'a yükseltilmesinin hedeflendiğini ve Suudi Arabistan'ın dünya genelinde turist kabul eden ilk beş ülkeden biri olacağını dile getirdi. 
 
Suudi Arabistan, 2014 yılı ortalarında ham petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından ekonomik reform program vizyonunun parçası olarak gelir kaynaklarını çeşitlendirmek istiyor.
Suudi Arabistan, bugüne kadar sadece hac ve umre ile iş için ülkeye gitmek isteyenlere vize veriyordu. Kısa süre önce spor ve kültürel etkinlikler için ülkeye gitmek isteyenlere de vize verilmeye başlanmıştı.

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