İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Ekim 2020 Salı / 18 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,784
  • EURO
    9,1729
  • ALTIN
    475.715
  • BIST100
    1153.71
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan iran destekli grubun İHA'sını düşürdü
Dünya

Suudi Arabistan iran destekli grubun İHA'sını düşürdü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'de, İran destekli Husilere ait İHA'yı düşürdü.

AA06 Ekim 2020 Salı 20:35 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 20:35
ABONE OL

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran kentine gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Maliki, İHA'nın Necran'daki sivil nesneler ve siviller hedef alınarak sistemli ve kasıtlı şekilde gönderildiğini ifade etti.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.