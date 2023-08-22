Suudi Arabistan, İran ile ilişkilerinde ''yeni bir aşama'' başlatmak istiyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başkanlığındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, ortak çıkarlara, karşılıklı saygıya ve mart ayında imzalanan ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik anlaşmanın uygulanmasına dayalı olarak İran ile ilişkilerinde yeni bir aşamayı başlatmak istiyor." ifadeleri kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran ile Riyad arasında 7 yıl sonra ilişkilerin yeniden kurulmasının ardından ilk kez 17 Ağustos'ta Suudi Arabistan'a gitmişti.

Resmi ziyaret kapsamında Veliaht Prens Bin Selman ve Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüşen Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in resmi daveti üzerine uygun bir zamanda Riyad'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.

- İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler kesilmişti.

İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart'ta 7 yıl aradan sonra ilişkileri normalleştirme kararı almış ve karşılıklı büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.