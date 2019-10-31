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Suudi Arabistan İranlı balıkçıları 10 ay sonra serbest bıraktı

Suudi Arabistan kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 ay hapiste tutulan İranlı 19 balıkçının serbest bırakıldığı bildirildi.

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İran resmi ajansı IRNA, geçen yıl 31 Aralık'ta Suudi Arabistan kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle sahil güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak hapse atılan 19 balıkçının diplomatik çabalar sonucunda dün serbest bırakıldığını duyurdu.

Serbest bırakılan balıkçıların ve onlarla birlikte alıkonulan iki balıkçı teknesinin Suudi Arabistan'dan ayrıldığı aktarıldı.

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