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Dünya

Suudi Arabistan, işgalci İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıları kınadı

Suudi Arabistan, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında ihlallerini sürdürmesini ve Cenin kentine düzenlediği saldırıları kınadı.

AA4 Temmuz 2023 Salı 20:18 - Güncelleme:
Suudi Arabistan, işgalci İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıları kınadı
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarında tansiyonu yükseltmesine tepki gösterildi.

Masum sivillerin öldürüldüğü ve yaralandığı Cenin saldırılarının kınandığı açıklamada, İsrail güçlerinin tehlikeli ihlallerinin sonuçları konusunda uyarı yapıldı.

Açıklamada ayrıca hayatını kaybeden Filistinliler için Filistin halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

İsrail güçlerinin Cenin kentinde düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır 120 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail güçlerinin Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı baskın ve hava saldırıları ikinci gününde devam ediyor.

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