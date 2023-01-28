Suudi Arabistan, İsrail ile Filistinliler arasında tırmanan gerilime karşı uyardı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'te dün ve bugün yaşanan saldırıların ardından yazılı açıklama yaptı.

Filistinliler ile İsrailliler arasındaki gerilimin tehlikeli bir şekilde tırmandığı belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın sivillerin hedef alınmasını kınadığı ifade edildi..

Açıklamada ayrıca, tansiyonun düşürülmesi, Orta Doğu barış sürecinin ihya edilmesi ve işgalin sonlandırılması gerektiği vurgulandı.

- İsrail'in Cenin saldırısından sonra Doğu Kudüs'te 2 saldırı gerçekleşti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskının ardından bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde dün düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesi'nde de bugün düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralanmıştı. İsrail polisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.