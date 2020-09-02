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Dünya

Suudi Arabistan: İsrail'in hava sahamızı kullanmasını BAE istedi

Suudi Arabistan Sivil Havacılık: İsrail uçağının Suudi hava sahasını kullanmasına BAE'nin talebi üzerine izin verildi

02 Eylül 2020 Çarşamba 13:47 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 13:47
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