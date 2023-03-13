Suudi Arabistan, İsrailli heyete ülkeye giriş vizesi vermedi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN), haberine göre, Suudi Arabistan, Dünya Turizm Örgütü konferansına davet edilen İsrail heyetine vize vermeyi reddetti.



Amerikan Bloomberg'in haberinde de Riyad yönetiminin, bu tutum için bir neden göstermediği, BM'nin "örgütün tüm üyelerine eşit muamele" talebine rağmen böyle bir tavır sergilendiği ifade edildi.



Suudi Arabistan makamlarından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



Dünya Turizm Örgütünün, 18 ülkedeki 32 turistik köy hakkında düzenlediği iki gün sürecek konferans, dün Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde başlamıştı.



Suudi Arabistan ile İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

Ayrıca Suudi Arabistan ile İran'ın 7 yıl aranın ardından 10 Mart'ta diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varması, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki "normalleşme ihtimallerini" olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.