İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2023 Pazartesi / 21 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9773
  • EURO
    20,2669
  • ALTIN
    1153.37
  • BIST100
    5364.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan, İsrailli heyete ülkeye giriş vizesi vermedi
Dünya

Suudi Arabistan, İsrailli heyete ülkeye giriş vizesi vermedi

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü konferansına ev sahipliği yapan Suudi Arabistan, İsrailli heyete ülkeye giriş vizesi vermedi.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 12:34 - Güncelleme:
Suudi Arabistan, İsrailli heyete ülkeye giriş vizesi vermedi
ABONE OL

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN), haberine göre, Suudi Arabistan, Dünya Turizm Örgütü konferansına davet edilen İsrail heyetine vize vermeyi reddetti.

Amerikan Bloomberg'in haberinde de Riyad yönetiminin, bu tutum için bir neden göstermediği, BM'nin "örgütün tüm üyelerine eşit muamele" talebine rağmen böyle bir tavır sergilendiği ifade edildi.

Suudi Arabistan makamlarından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Dünya Turizm Örgütünün, 18 ülkedeki 32 turistik köy hakkında düzenlediği iki gün sürecek konferans, dün Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde başlamıştı.

Suudi Arabistan ile İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

Ayrıca Suudi Arabistan ile İran'ın 7 yıl aranın ardından 10 Mart'ta diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varması, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki "normalleşme ihtimallerini" olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.