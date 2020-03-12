İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2191
  • EURO
    7,0294
  • ALTIN
    330.483
  • BIST100
    100966
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle pek çok ülkeye seyahati durdurdu
Dünya

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle pek çok ülkeye seyahati durdurdu

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kendi vatandaşları ile ülkede ikamet eden yabancıların pek çok ülkeye yapacağı seyahatleri geçici olarak durdurdu.

AA12 Mart 2020 Perşembe 07:10 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 07:10
ABONE OL

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistanlılar ile ülkede ikamet edenlerin AB üyesi ülkeler, İsviçre, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Filipinler, Sudan, Etiyopya, Güney Sudan, Eritre, Kenya, Cibuti ve Somali'ye yapacağı seyahatler askıya alındı.

Bu ülkelerden gelecek olanların da ülkeye girişine izin verilmeyecek.

Karar kapsamında, Ürdün ile olan sınır kapılarından kargo ve diğer ticari amaçlı nakliye seferleri ile istisnai durumlar haricinde yolcu giriş çıkışı da durduruldu.

Suudi Arabistanlılar ile mukimlere, karar yürürlüğe girmeden önce ülkeye dönmeleri için 72 saat süre tanındı.

Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısının 21'e yükseldiğini duyurmuştu.

Okullar koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte ediliyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı
30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı

30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı
CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

İsrail'deki bir araştırma merkezinin koronavirüs için aşı geliştirdiğini açıklayacağı iddia edildi
İsrail'deki bir araştırma merkezinin koronavirüs için aşı geliştirdiğini açıklayacağı iddia edildi

İsrail'deki bir araştırma merkezinin koronavirüs için aşı geliştirdiğini açıklayacağı iddia edildi

ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi
ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi

ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.