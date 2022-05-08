Kral Selman'ın tıbbi tetkikleri temiz çıktı

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın kolonoskopi yaptırdığı ve sonuçlarının temiz çıktığı ancak istirahat amaçlı bir süre Cidde kentindeki Kral Faysal İhtisas Hastanesi'nde kalacağı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, 86 yaşındaki Kral Selman dün, tıbbi bazı tetkikler için Cidde'de hastaneye yatırılmıştı.

20 Temmuz 2020'de de tıbbi kontroller için hastaneye kaldırılan Kral Selman, 3 gün sonra safra kesesinden başarılı bir ameliyat geçirmişti.

Kral Selman, 31 Aralık 1935'te Suudi Arabistan'ın kurucusu Kral Abdülaziz Al Suud'un yirmi beşinci oğlu olarak Riyad'da doğdu.