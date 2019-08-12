Yemen'i görüştüler

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Veliaht Prens Bin Zayid'i Mekke'deki Mina Sarayı'nda kabul etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da yer aldığı görüşmede, başta Yemen olmak üzere, bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Suudi Arabistan'a dün gelen Abu Dabi Veliaht Prensi'nin ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'de ülkenin meşru yönetimine karşı savaşan İran destekli Husilerle mücadelede Yemen ordusuna destek amacıyla oluşturulan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun baş aktörlerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen hükümeti tarafından geçici başkent Aden'e son günlerde yaşanan olaylardan sorumlu tutuluyor.