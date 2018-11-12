Suudi Arabistan Kralı Selman, Prens Miteb bin Abdullah ile görüştü

Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz bin Selman, Riyad'da kulisleri hareketlendiren bir toplantı gerçekleştirdi.

Kral Selman, Kaşıkçı cinayeti sonrası adı veliaht prenslik için geçen Miteb bin Abdullah'ı kabul etti.

Kraliyet Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantının kapsamına ilişkin Suudi yetkililerden açıklama yapılmadı.

NYT yazarından flaş iddia: Yeni veliaht olabilir

New York Times gazetesinde bir yazı kaleme alan Madavi el-Raşhidi, Kaşıkçı cinayeti sonrası Prens Miteb'in yeni veliaht olabileceğini öne süren bir yazı kaleme almıştı.

Krallık için Miteb'in adı geçiyordu

Geçtiğimiz yıl ülkeyi sarsan gözaltılar öncesinde, Ulusal Muhafızlar Bakanı görevinden alınan 65 yaşındaki Prens Miteb’in adı bir dönemler ülkenin gelecekteki kralı olarak gösteriliyordu.

Veliaht Selman 'gözaltına aldırmıştı'

Prens Miteb, Suudi Arabistan’da geçen yıl Kral Salman’ın kararıyla kurulan yolsuzlukla mücadele komitesinin gözaltına aldığı isimler arasında bulunuyordu.

Bir önceki Kral Abdullah’ın oğlu Prens Miteb bin Abdullah, 1 milyar dolardan fazla ödeme yaptıktan sonra da serbest bırakılmıştı.

Kral Abdullah’ın soyundan gelen etkili son isimdi

Prens Miteb, Suud ailesinde Kral Abdullah’ın soyundan gelen ve ülkenin yönetsel yapısında önemli bir rol oynayan son kişiydi.

İngiltere’deki Sanhurst Kraliyet Askeri Akademisi’nde eğitim gören 64 yaşındaki prens, tarihi modern Suudi Arabistan’ın kurucusu Kral İbn Suud’a dayanan ve Suud ailesine bağlı kabile güçlerinden oluşan Ulusal Muhafızlar’ın başındaki isimdi.

Suudi Arabistan ordusunun en önemli üç önemli kanadından birini oluşturan Ulusal Muhafızlar yönetimini, bu görevi 50 yıla yakın süre devam ettiren babasının Kral Fahd’ın yerine Suudi Arabistan’ın de facto lideri ilan edildiği 1996’da alan ancak resmi olarak 2010’da bu göreve atanan Prens Miteb, 2013’te de yeni kurulan Ulusal Muhafızlar Bakanlığı’nın başına getirilmişti. Gözaltına alınmasından önce açıklanan krallık kararıyla Miteb bin Abdullah görevden alınarak yerine Prens Khaled bin Ayyaf getirilmişti.

(YeniŞafak)