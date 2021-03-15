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Dünya

Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Kuveyt'e mektup

Suudi Arabistan Kralı Selman, Kuveyt Emiri Es-Sabah'a bölgesel meseleleri içeren bir mektup gönderdi.

AA15 Mart 2021 Pazartesi 20:50 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 20:50
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KUVEYT (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alan bir mektup gönderdiği belirtildi.

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Kuveyt Emiri Yardımcısı ve Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan'ın Kuveyt Büyükelçisi Sultan bin Halid'i kabul etti.

Büyükelçi Bin Halid'in, başkent Kuveyt'teki Es-Seyf Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Kral Selman'ın mektubunu Veliaht Prens es-Sabah'a teslim ettiği aktarıldı.

Mektubun, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası arenada yaşanan gelişmeleri ele aldığı ifade edildi.

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