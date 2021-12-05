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Dünya

Suudi Arabistan Kralı'ndan Katar Emiri'ne yazılı mesaj!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ikili ilişkileri güçlendirme temennisini içeren yazılı mesaj gönderdi. Bakan Faysal, Katar Emiri'ne, Suudi Arabistan Kralı'nın yazılı mesajını teslim etti.

AA5 Aralık 2021 Pazar 16:47 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 16:47
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Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Kral Temim, ülkesini ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ı başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Bakan Faysal, Katar Emiri'ne, Suudi Arabistan Kralı'nın yazılı mesajını teslim etti.

Mesajda ikili ilişkilerin geliştirilmesinin temenni edildiği belirtildi.

Körfez krizinin sone ermesinin ardından Katar ile Suudi Arabistan yetkilileri arasında son dönemde diplomatik temaslarda artış görülüyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan Ula Bildirisi ile çözüme kavuşmuştu.

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