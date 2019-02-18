Suudi Arabistan Medya Bakanı Turki el Shabanah: Manchester United ile görüşüyoruz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Manchester United'ı satın alacağı iddiaları üzerine açıklama yapan Suudi Arabistan Medya Bakanı Turki el Shabanah, "Veliaht Prens İbn Selman'ın Manchester United'ı satın alacağı yönündeki iddialar asılsızdır." dedi.

Bakan Turki el Shabanah açıklamanın devamında İngiliz devi Manchester United ile görüşmelerin olduğunu doğrulayarak, bu görüşmelerin satın alma için değil, sponsorluk anlaşması için olduğunu belirtti. Bakan Shabanah şu ana kadar bir anlaşmanın imzalanmadığını da sözlerine ekledi.

İngiliz basınından The Sun gazetesi haftasonu Veliaht Prens İbn Selman'ın Manchester United'i 4 milyar dolara satın alınacağını iddia etmişti.