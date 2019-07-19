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Suudi Arabistan, Mısırlı 300 hacı adayının ülkeye girişine izin vermedi

Suudi Arabistan, turist vizesi ile kutsal topraklara giden Mısırlı 300 hacı adayının ülkeye girişine izin vermedi.

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Suudi Arabistan, Mısırlı 300 hacı adayını "turist vizesi" ile geldikleri gerekçesiyle geri çevirdi. Mısır'ın devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'in haberine göre, Suudi Arabistan'a girişlerine izin verilmeyen Mısırlı 300 hacı adayı ülkeye geri gönderildi.  
 
Söz konusu hacı adaylarının işlemlerinin yapılmasının ardından Mısır'a girişlerinin tamamlandığı belirtildi.
 
Konu ile ilgili bugün yazılı bir açıklama yapan Mısır Dışişleri Bakanlığı ise hac organizasyonu yapan şirketler aracılığı ile hac vizesi dışında "turist" ve "ziyaret" gibi vizeler alan hacı adaylarının Mısır'dan çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu.
 
Mısır hava yolu şirketi Egypt Air yönetimi, ilk hacı kafilesinin taşıyan uçağın kutsal topraklara gitmek üzere dün havalandığını duyurmuştu.
 
Egypt Air yetkilileri, bu sene 70 bin hacı adayı için 350 sefer düzenlenmesinin planlandığını açıklamıştı. 

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