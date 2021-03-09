Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait bir İHA'yı daha düşürdü

AA 09 Mart 2021 Salı 11:05 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 11:07

Koalisyon güçlerinin konuya ilişkin açıklamasını Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalı yayımladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan Arap koalisyonunun açıklamasına göre, Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt bölgesine gönderdiği bir İHA imha edildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



Husilerin askeri sözcüsü Yahya es-Seri dün yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını belirtmişti. Seri, önceki gün yaptığı açıklamada da, Ras Tanura Limanı'nda bulunan Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerinde bulunan askeri hedeflerin 8 balistik füze ve 14 İHA'yla vurulduğunu ifade etmişti.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husilerin son günlerde İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözlemleniyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.