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Dünya

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait balistik füze rampasını imha etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in kuzeybatısındaki Sada kentinde Husilere ait balistik füze rampasının imha edildiğini duyurdu.

AA26 Kasım 2021 Cuma 23:39 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 23:39
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Koalisyon güçlerinden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlandı.

Suudi Arabistan sınırına yakın Sada kentinde Husilere ait bir balistik füze rampasının imha edildiği belirtilen açıklamada, bu rampanın "tehdit oluşturduğu" ifade edildi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Husiler, genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Yemen'deki İran destekli Husi milisler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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