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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husilere ait İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeyindeki Amran kentinden havalanan Husilere ait İHA'nın düşürüldüğü belirtti.
 
Husilerin sahada verdiği militan ve teçhizat kaybı nedeniyle bu saldırıları gerçekleştirdiklerini ifade eden Maliki, gerekli önlemlerin alındığını aktardı. 
 
- HUSİLERDEN SUUDİ ARABİSTAN'IN NECRAN HAVAALANINA SALDIRI
 
Öte yandan, Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısında bulunan Necran Havaalanı'na balistik füzelerle saldırı düzenlediklerini duyurdu.
 
İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Serii, yaptığı yazılı açıklamada, Necran Havaalanı'ndaki askeri hedeflere ve diğer askeri noktalara balistik füze atışı gerçekleştirdiklerini ifade etti.
 
Koalisyon güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
 
Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
 
Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. 

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