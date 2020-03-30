Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Sana'ya yoğun hava saldırısı

AA 30 Mart 2020 Pazartesi 17:27 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 17:29

İran destekli Husilere bağlı askeri kaynaktan alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarınca Sana'daki harp okuluna 4, Sana Havalimanı yakınlarındaki Ed-Deylemi Hava Üssü'ne ise 5 hava saldırısı düzenlendi.

Koalisyon güçleri ayrıca Sana'daki 1'inci Zırhlı Bölük Kampı ve Es-Sıyane karargahının yanı sıra Attan ve En-Nehdeyn dağları ile kent merkezindeki Es-Sebin Meydanı ve başkanlık kompleksini de hava saldırılarıyla hedef aldı.

Görgü tanıkları, başkentin merkezinde yer alan Es-Sıyane karargahının vurulmasının ardından şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Saldırıda, karargahtaki cephaneliğin vurulmuş olabileceği ifade ediliyor.

Koalisyon güçleri ayrıca başkentin güneyindeki El-Hafa karargahını da hedef aldı.

Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberine göre koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Sana'nın farklı bölgelerine 15 hava saldırısı düzenledi.

Koalisyon güçlerinin öncüsü Suudi Arabistan'dan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



Söz konusu saldırıların Husilerin, kısa süre önce yaptığı "Suudi Arabistan içlerindeki en büyük askeri operasyonu gerçekleştirdikleri" yönündeki açıklamanın ardından gelmesi dikkati çekti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.