AA 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:48 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:48

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, hükümetten yapılan yazılı açıklamada, petrol üretimini azaltma kararına uyulması ve üretimin daha da düşürülmesine yönelik adımların, küresel petrol piyasaları için istenen dengenin yeniden sağlanmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'ın küresel petrol piyasasındaki istikrarı desteklemeye kararlı olduğu ifade edilen açıklamada, bu bağlamda Riyad yönetiminin, pazartesi günü anlaşmada belirlenen azaltma oranına ek olarak petrol üretimini günde 1 milyon varil daha düşüreceğini açıkladığına işaret edildi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı pazartesi günü, haziran ayının başındaki gönüllü indirimin uygulanmaya başlamasıyla ülkenin petrol üretiminin günlük 7,5 milyon varil olacağını belirtmişti.

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ve Rusya'nın başını çektiği OPEC+ ülkeleri, 1 Mayıs'tan itibaren günlük ham petrol üretimlerini 9,7 milyon varil azaltma kararını uygulamaya başlamıştı.

Petrol fiyatları, 1 Mayıs'ta başlanan kesintilere ek olarak Suudi Arabistan’ın üretimini 1 milyon varil azaltacağını ve diğer bazı üreticilerin de benzer kesintilere gideceklerini açıklamalarıyla az da olsa toparlanma eğilimi göstermişti.

Dünya genelinde ülkelerin, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini gevşeterek ekonomilerini canlandırmaya çalışmaları da fiyatları destekleyici etki oluşturmuştu.