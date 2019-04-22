Suudi Arabistan, petrol piyasalarını dengeleme sözü verdi
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, ABD´nin İran´ın petrol ihracatına yönelik yaptırımları ile ilgili muafiyetlerin 1 Mayıs tarihinde sona ermesiyle ülkesinin petrol piyasalarında oluşacak açığı telafi etmek için petrol üretimini artıracağını söyledi.
- DHA
Trump'ın İran petrolü ile ilgili kısıtlama açıklamasına Suudi Arabistan'dan destek geldi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, İran'a yapılacak yaptırımlar sonrası petrol piyasalarını dengeleme sözü verdi.
YETERLİ MİKTARDA PETROL VERECEĞİZ
al-Falih yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, üretici ortaklarıyla işbirliği yaparak, küresel petrol piyasalarınında bir dengesizlik olmaması adına piyasaya yeterli miktarda petrol sürüldüğünden emin olacak" dedi.
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