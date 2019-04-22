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Suudi Arabistan, petrol piyasalarını dengeleme sözü verdi

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, ABD´nin İran´ın petrol ihracatına yönelik yaptırımları ile ilgili muafiyetlerin 1 Mayıs tarihinde sona ermesiyle ülkesinin petrol piyasalarında oluşacak açığı telafi etmek için petrol üretimini artıracağını söyledi.

  • DHA
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Trump'ın İran petrolü ile ilgili kısıtlama açıklamasına Suudi Arabistan'dan destek geldi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, İran'a yapılacak yaptırımlar sonrası petrol piyasalarını dengeleme sözü verdi.

YETERLİ MİKTARDA PETROL VERECEĞİZ 

al-Falih yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, üretici ortaklarıyla işbirliği yaparak, küresel petrol piyasalarınında bir dengesizlik olmaması adına piyasaya yeterli miktarda petrol sürüldüğünden emin olacak" dedi.

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