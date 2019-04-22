Suudi Arabistan, petrol piyasalarını dengeleme sözü verdi Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, ABD´nin İran´ın petrol ihracatına yönelik yaptırımları ile ilgili muafiyetlerin 1 Mayıs tarihinde sona ermesiyle ülkesinin petrol piyasalarında oluşacak açığı telafi etmek için petrol üretimini artıracağını söyledi.