Prens Selman, Riyad'a eğlence merkezi kurmaya hazırlanıyor

Veliaht Prens Muhammed bin Selman önderliğindeki Suudi Arabistan yönetimi, başkent Riyad'da 100 bin metrekarelik dev bir eğlence merkezi kurmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre 2018 yılında Kamu Yatırım Fonu ile kurulan Suudi Entertainment Ventures Company (SEVEN) tarafından inşa edilecek olan eğlence merkezinde canlı performanslar, restoranlar, sinema salonları ve spor aktiviteleri yer alacak.

Eski bir Disney yöneticisi olan Bill Ernest tarafından yönetilen şirket, ülke genelinde 20 eğlence merkezi kurmayı hedefliyor.