Suudi Arabistan, Sudan için hazır olduklarını duyurdu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

Sudan'daki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, bakanlar, bu ülkedeki şiddet olaylarının ve taraflar arasındaki askeri gerilimin son bulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan-ABD özel girişimiyle Sudan'da çatışan tarafların temsilcilerinin Cidde'de bir araya gelmesinin ele alındığı görüşmede, söz konusu girişimin, "Sudan ve halkının güvenlik ve istikrarını garanti altına alacak şekilde, gerilim düzeyini azaltmak için gerekli diyalog zeminini hazırlamayı amaçladığı" belirtildi.

Öte yandan, El-Arabiya televizyon kanalının haberine göre, Sudan'daki çatışan taraflar; ordu ve HDK temsilcileri, bugün Cidde'de doğrudan görüşme yapmak üzere ülkelerinden ayrıldı.

Sudan Egemenlik Konseyi üyesi Orgeneral Şemseddin el-Kebbaşi, 2 Mayıs'ta, 2 gün içinde Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde, ülkede ateşkes sağlanmasını görüşmek üzere, ordu ve HDK temsilcilerinin katılımıyla doğrudan görüşmelerin başlayabileceğini açıklamıştı.

Sudan'da, 2013'te, Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.