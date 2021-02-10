Suudi Arabistan tutuklu aktivisti serbest bıraktı

AA 10 Şubat 2021 Çarşamba 21:16 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 21:16

Suudi Arabistan'da terörle ilgili suçlamalarla yaklaşık üç yıldır cezaevinde tutulan kadın aktivist Luceyn el-Hezlul tahliye edildi.

Luceyn'in kız kardeşi Lina el-Hezlul, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, kardeşinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Hezlul, paylaşımında, "Luceyn 1001 gün hapis yattıktan sonra evde." ifadelerine yer verdi.

- Mayıs 2018'de gözaltına alınmıştı

Suudi Arabistan'da Luceyn el-Hezlul'un da aralarında bulunduğu bazı kadın aktivistler, Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, daha sonra Başsavcılık tarafından bazılarına "ülke çıkarlarına zarar verme" suçlaması yöneltilmişti.



Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, Hezlul'un acilen serbest bırakılması ve kendisine yöneltilen "asılsız" suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan merkezli "Sabq" gazetesi, 28 Aralık'ta, Hezlul'un "terörle mücadele kapsamında suç kabul edilen faaliyetlerde bulunmak, terörü finanse etmek ve dış desteklerle rejimi değiştirmeye çalışmak" suçundan 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirmişti.

Suudi Arabistanlı insan hakları savunucuları ve aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" topluluğu ise Riyad Ceza Mahkemesinin, gözaltına alındığı gün başlangıç kabul edilerek Hezlul'a verilen cezanın yarı süresinin (2 yıl 10 ayının) durdurulmasına hükmettiğini aktarmıştı.

Bazı insan hakları örgütleri, aktivist Hezlul'un tutuklu bulunduğu sürede işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüş, Suudi Arabistan ise bu iddiaları reddetmişti.