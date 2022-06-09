İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2022 Perşembe / 10 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2034
  • EURO
    18,551
  • ALTIN
    1024.73
  • BIST100
    2540.36
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan, UAEA'nın İran kararından memnun
Dünya

Suudi Arabistan, UAEA'nın İran kararından memnun

Suudi Arabistan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda İran'a karşı karar çıkarılmasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladı.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 01:52 - Güncelleme:
ABONE OL

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İran'a sorunların sürüncemede bırakılmaksızın UAEA ile iş birliği yapması çağrısı yapıldı. Ayrıca üye ülkelerden Atom Enerjisi Ajansına ve Başkanına tam destek verilmesi istendi.

Dün yapılan oylamada, İran'a karşı karar 2 ret, 3 çekimser oya karşı 30 evet oyla kabul edilmişti.NÜKLEER BULGULARIN TESPİT EDİLDİĞİ 3 YER

İran ve UAEA arasında 5 Mart'ta söz konusu 3 yere ilişkin sorunların giderilmesi için iş birliği yapılması hususunda uzlaşı sağlanmıştı. Söz konusu yerlere ilişkin İran'ın UAEA'nın sorularını teknik veriler doğrultusunda yanıtlayacağı, UAEA'nın da Tahran tarafından sunulan açıklamaları değerlendirerek gerekli açıklamayı yapacağı belirtilmişti.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, pazartesi yaptığı açıklamada, İran'ın söz konusu 3 yere ilişkin teknik olarak inandırıcı yanıtlar vermediğini, bunun ciddi bir sorun olduğunu ve çözüme kavuşturulması gerektiğini bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.