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Dünya

Suudi Arabistan: Uluslararası koalisyonun DEAŞ'ı yok etme çabalarını desteklemeye devam ediyoruz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun terör örgütü DEAŞ'ı ortadan kaldırma çabalarını desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 12:54 - Güncelleme:
Suudi Arabistan: Uluslararası koalisyonun DEAŞ'ı yok etme çabalarını desteklemeye devam ediyoruz
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Suudi Arabistan merkezli El-İhbariye televizyonunun haberine göre, Bakan Bin Ferhan, başkent Riyad'da DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bakanlar düzeyindeki toplantısının açılışında konuştu.

Ülkesinin her zaman güvenlik, istikrar, kalkınma ve refaha giden yolda terörizm ve terör örgütleriyle mücadele etmek ve aşırılık yanlısı ideolojiye karşı koymak için ortak çabaları sürdürmek gerektiğine inandığını kaydeden Bin Ferhan, "Ülkem koalisyonun DEAŞ'ı ve uzantılarını nerede olursa olsun ortadan kaldırma çabalarını desteklemeye, şeytani girişimlerine karşı koymaya ve finansman kaynaklarını kurutmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Irak'taki yeniden imar projelerine katkı sunduğuna işaret eden Bin Ferhan, ülkesinin Suriye ve Irak'ın da aralarında olduğu, bu örgütün bulunduğu ülkelerin istikrarı konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Bin Ferhan, ülkesinin Fas, ABD, İtalya ve Nijer'in eş başkanlığında DEAŞ ile mücadele kapsamında kurulan "Afrika Odak Grubu" başkanlığına katıldığını duyurdu.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın DEAŞ karşıtı çabalar kapsamında Afganistan'da DEAŞ/H terör örgütüne karşı odak grubu kurulması yönelimini memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

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