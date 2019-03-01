Suudi Arabistan Usame bin Ladin'in oğlunun vatandaşlığını iptal etti

Suudi Arabistan, El-Kaide'nin kurucularından Usame bin Ladin'in oğlu Suudi Arabistanlı Hamza bin Ladin'in vatandaşlıktan çıkarıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın yarı resmi medya organlarından "Ukaz" gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın Hamza bin Ladin'in vatandaşlığının iptal edilmesi yönündeki karar kraliyet tarafından onaylandı.

Haberde ayrıca Bin Ladin'in vatandaşlığının iptal edilmesi kararının krallığın resmi gazetesi Ummul Kura'da da yayımlandığı kaydedildi.

ABD yönetimi bugün El-Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in başına 1 milyon dolar ödül koymuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ödüle ilişkin yazılı açıklamada, Hamza bin Ladin, El-Kaide örgütü içinde yükselen lider olarak tanımlanarak, 2015 yılından bu yana örgüt militanlarını ABD üslerine saldırmaya teşvik eden videolar çektiği ve 2011'de öldürülen babası Usame bin Ladin'in intikamını almaya çalıştığı ifade edilmişti.



Hamza bin Ladin'in 2017 yılında Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist statüsüne alındığı, bu sebeple ABD'de olan tüm mal varlıklarının dondurulduğu belirtilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı Adalet İçin Ödül Programı, El- Kaide’nin kilit lideri Hamza bin Ladin'e ulaştıracak kimlik veya lokasyon bilgisi için 1 milyon dolar öneriyor." denilmişti.