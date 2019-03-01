13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3891
  • 6,1399
  • 226.316
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan Usame bin Ladin'in oğlunun vatandaşlığını iptal etti

Suudi Arabistan, ABD'nin başına ödül koyduğu Hamza bin Ladin'i vatandaşlıktan çıkardı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan, El-Kaide'nin kurucularından Usame bin Ladin'in oğlu Suudi Arabistanlı Hamza bin Ladin'in vatandaşlıktan çıkarıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın yarı resmi medya organlarından "Ukaz" gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın Hamza bin Ladin'in vatandaşlığının iptal edilmesi yönündeki karar kraliyet tarafından onaylandı.

Haberde ayrıca Bin Ladin'in vatandaşlığının iptal edilmesi kararının krallığın resmi gazetesi Ummul Kura'da da yayımlandığı kaydedildi.

ABD yönetimi bugün El-Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in başına 1 milyon dolar ödül koymuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ödüle ilişkin yazılı açıklamada, Hamza bin Ladin, El-Kaide örgütü içinde yükselen lider olarak tanımlanarak, 2015 yılından bu yana örgüt militanlarını ABD üslerine saldırmaya teşvik eden videolar çektiği ve 2011'de öldürülen babası Usame bin Ladin'in intikamını almaya çalıştığı ifade edilmişti.

Hamza bin Ladin'in 2017 yılında Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist statüsüne alındığı, bu sebeple ABD'de olan tüm mal varlıklarının dondurulduğu belirtilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı Adalet İçin Ödül Programı, El- Kaide’nin kilit lideri Hamza bin Ladin'e ulaştıracak kimlik veya lokasyon bilgisi için 1 milyon dolar öneriyor." denilmişti.

''PKK’nın belediye binasından içeri girmesine izin verecek miyiz?''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'nin kararı Suudi Arabistan'ı harekete geçirdi

ABD'nin kararı Suudi Arabistan'ı harekete geçirdi

'Dünyanın en büyük üçüncü barajını inşa ediyoruz'

'Dünyanın en büyük üçüncü barajını inşa ediyoruz'

MİT ve polisten ortak operasyon: Kıskıvrak yakalandı

MİT ve polisten ortak operasyon: Kıskıvrak yakalandı

Dünyayı Çin'e karşı uyardı: Gözleriniz açık olsun

Dünyayı Çin'e karşı uyardı: Gözleriniz açık olsun

Türkiye 'yazılım geliştiricisi sayısı artışında' Avrupa birincisi

Türkiye 'yazılım geliştiricisi sayısı artışında' Avrupa birincisi

CHP'li başkandan FETÖ itirafı: Talimatı Kılıçdaroğlu verdi

CHP'li başkandan FETÖ itirafı: Talimatı Kılıçdaroğlu verdi

Türkiye'nin sert tepki gösterdiği 'Bozkurt yasağı' yürürlüğe girdi

Türkiye'nin sert tepki gösterdiği 'Bozkurt yasağı' yürürlüğe girdi

DHKP-C'lilerin yanına ilk CHP'li Sezgin Tanrıkulu koştu

DHKP-C'lilerin yanına ilk CHP'li Sezgin Tanrıkulu koştu
 

POPÜLER HABERLER

'Cumhurbaşkanımız Erdoğan´ın armağanı olan tespihi ölene kadar saklayacağım'

'Cumhurbaşkanımız Erdoğan´ın armağanı olan tespihi ölene kadar saklayacağım'

ABD Donanması F-35C'lerin savaşa hazır olduğunu açıkladı

ABD Donanması F-35C'lerin savaşa hazır olduğunu açıkladı

Bu uçakla yangınlar daha kolay söndürülecek

Bu uçakla yangınlar daha kolay söndürülecek

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA