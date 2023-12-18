Suudi Arabistan ve ABD dışişleri bakanları görüştü: Gündem Gazze

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, iki bakan telefonda görüştü.

Bin Ferhan ile Blinken'ın görüşmesinde, ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel sorunların ele alındığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca başta Gazze Şeridi ve çevresinde yaşanan gelişmeler ile bunların ciddi insani yansımalarının üstesinden gelmek için gösterilen çabalar olmak üzere, ortak çıkarların bulunduğu bölgesel ve uluslararası konuların tartışıldığı kaydedildi.

Blinken, ekim ayı ortalarında Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretinde Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüşmek üzere Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti.