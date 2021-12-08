Suudi Arabistan ve BAE'den ortak çağrı! ''Nükleer ve füze dosyalarını ciddiye alın''

AA 8 Aralık 2021 Çarşamba 23:12 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 23:12

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Körfez turu kapsamında gerçekleştirdiği BAE ziyaretinin ardından iki ülke, İran'ın nükleer dosyası, Yemen, Lübnan ve Suriye krizleri konularında ortak açıklama yaptı.

BAE ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinden övgüyle söz edilen açıklamada, iki ülkenin "ekonomik, ticari ve kalkınma alanlarında stratejik iş birliğini güçlendirme çabalarını" teyit ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İran'ın nükleer ve füze dosyasının bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak şekilde ve ciddiyetle ele alınmasının önemi vurgulandı.

- İKİ ÜLKE YEMEN VE SURİYE'DE "SİYASİ ÇÖZÜM"DEN YANA

İki ülkenin, Yemen krizine kapsamlı bir siyasi çözüm bulma çabalarını sürdürme konusunda aynı görüşte olduğu kaydedilen açıklamada, Lübnan'daki krizin aşılması için de kapsamlı siyasi ve ekonomik reformların gerekliliğine değinildi.

Filistin davasına ilişkin ise iki ülkenin, Filistin halkının tüm meşru haklarını elde etmesine, özellikle bağımsız Filistin devleti kurma haklarına tam destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye krizinin tek çözüm yolunun "siyasi" olduğu, Afganistan'da güvenlik ve istikrar ile insani yardım çalışmalarının desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 14 Aralık'ta ülkesinde düzenlenmesi planlanan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi öncesinde, 6 Aralık'ta Körfez turuna çıkmıştı. Körfez turuna Umman'dan başlayan Bin Selman'ın, BAE'den sonra Katar, Bahreyn ve Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.