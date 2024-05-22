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Dünya

Suudi Arabistan ve Japonya'dan yeni karar

Suudi Arabistan ile Japonya arasında ortaklık konseyi kurulduğu bildirildi.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 07:32 - Güncelleme:
Suudi Arabistan ve Japonya'dan yeni karar
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede iki taraf, 7 Ekim 2023'ten bu yana yıkıcı bir İsrail savaşıyla karşı karşıya olan Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili gelişmeler ile İsrail'in saldırılarını durdurmak, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak ve bağımsız Filistin devletinin uluslararası alanda tanınmasına yönelik çabaları desteklemek için gösterilen gayreti ele aldı.

İlişkilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve bunlara yönelik çalışmaların da ele alındığı görüşmede, Suudi Arabistan ile Japonya arasında ortaklık konseyi kurulduğu belirtildi.

Ülkesine istikrarlı ham petrol tedariki sağladığı için Suudi Arabistan'a teşekkür eden Japonya Başbakanı Kişida, Suudi Arabistan'ın küresel petrol piyasasını istikrara kavuşturmada ve temiz enerji için küresel tedarik zincirlerini desteklemede liderlik rolünü sürdürmesini arzuladığını dile getirdi.

Veliaht Prens Bin Selman da ülkesinin Japonya'ya ham petrol tedarik etmeyi sürdürme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, ülkesinin temiz enerji de dahil olmak üzere diğer alanlarda Japonya ile işbirliğini geliştirmeyi arzuladığına işaret etti.

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