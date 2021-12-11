Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten Lübnan'a çağrı

AA 11 Aralık 2021 Cumartesi 07:32 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 07:32

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın görüşmesinden sonra yapılan ortak açıklamada, Lübnan ve diğer bazı Arap ülkelerindeki gelişmelere dikkat çekildi.

"Lübnan'da krizi bitirecek ve silahları devlet kurumlarıyla sınırlandıracak kapsamlı reformların hayata geçirilmesi gerekiyor. Ülkenin, bölgenin güven ve istikrarını hedef alacak terör eylemlerinin kaynağı da olmamalıdır." denilen açıklamada ayrıca, Filistin haklarının desteklediklerine de vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, İran'ın nükleer konusuna ciddiyetle yaklaşmanın önemine ve Tahran'la yapılacak herhangi bir anlaşmanın "iyi komşuluk ve ülkelerin egemenliğine saygıyı garantilemesi" gerektiğine işaret edildi.

Prens Bin Selman, 14 Aralık'ta Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi öncesinde, 6 Aralık'ta Körfez turuna çıkmıştı. Körfez turuna Umman'dan başlayan Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn temaslarının ardından dün Kuveyt'e gelmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, önceki gün Bahreyn'de düzenlediği basın toplantısında, "Suudi Arabistan ile Lübnan arasında kriz yok. Önemli olan gerçek reformları görmemiz. Lübnan'daki kriz Hizbullah ile halk arasında." ifadelerini kullanmıştı.