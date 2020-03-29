Suudi Arabistan ve Lübnan'da Kovid-19 vakaları arttı

AA 29 Mart 2020 Pazar 19:05 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 19:05

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 8 olduğu ifade edildi.

Vaka sayısının ise 1299'a yükseldiği aktarılan açıklamada, 12 kişinin yoğun bakımda olduğu, 66 kişinin ise hastalığı yendiği bilgisi paylaşıldı.

LÜBNAN



Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise kronik rahatsızlığı olan hastalardan ikisinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 10'a çıktığı belirtildi.

Son 24 saatte ülkede 26 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 438'e yükseldiği bildirilen açıklamada, bugüne kadar 23 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.